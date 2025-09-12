A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre;
-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano.