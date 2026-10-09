A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO VILLORESI EST E VILLORESI OVEST, SVINCOLO DI LAINATE ARESE, IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST

Roma 9 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, dalle 20:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre e dalle 20:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese;

-dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre e nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa, uscire allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord, percorrere la SS233 e la SP300.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Fiera, proseguire sulla A52 verso Rho e immettersi poi sulla SP10 e sulla SP300;

-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho attraverso il nodo Fiera Milano e percorrere la A50 Tangenziale ovest verso Bologna.

In ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 Tangenziale ovest allo svincolo 2 Novara Gallaratese;

-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.

In alternativa, entrare attraverso il nodo Fiera.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.