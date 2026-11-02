A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO VILLORESI EST E VILLORESI OVEST, LAINATE ARESE, LAINATE E BUSTO ARSIZIO, ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST

Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 20:00-5:00;

dalle 20:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre:

-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.

nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 21:00-5:00;

dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre:

-sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire in A52 allo svincolo di Baranzate, percorrere la SS233 e la SP300; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Fiera, verso Rho e percorrere la SP10 e la SP300.

-dalle 20:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.

dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di allacciamento sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho attraverso il nodo Fiera Milano ed entrare in A50 verso Bologna; in ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 allo svincolo 2 Novara Gallaratese;

-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.

In alternativa, entrare attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.

In alternativa, chi è diretto verso Varese potrà uscire a Legnano, sulla stessa A8, mentre chi è diretto sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso, potrà uscire a Saronno, in A9.

-dalle 20:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire in A52 allo svincolo di Baranzate, percorrere la SS233 e la SP300; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Fiera, verso Rho e percorrere la SP10 e la SP300.

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa l’uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano.

In alternativa uscire a Castellanza o a Gallarate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.