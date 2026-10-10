A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST, TRATTO CASTELLANZA-FIERA MILANO E USCITA ORIGGIO OVEST;A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 20:00 DI MARTEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situato nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano. DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese :

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Fiera Milano, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS527 e la SS33 in direzione Milano, fino allo svincolo Fiera, per poi immettersi in A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, Milano o Venezia;

-sarà chiusa l’uscita di Origgio ovest, per chi proviene da Milano. In alternativa, uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8 o a Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 in direzione Milano allo svincolo di Castellanza.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.