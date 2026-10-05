A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST, LAINATE ARESE E IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano;

-nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare dal nodo Fiera;

-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano;

-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e poi sulla A50 Tangenziale ovest.

In ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 e immettersi poi in A50 Tangenziale ovest;

-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare dal nodo Fiera.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.