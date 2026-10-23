A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST, USCITA SVINCOLO DI LAINATE ARESE E TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATE VERSO VARESE

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese;

-dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, percorrere la SS233 e la SP300;

-dalle 22:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda, sulla A8 verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate, verso Varese;

-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese;

-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, percorrere la SS233 e la SP300.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.