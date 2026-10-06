A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST E USCITA LAINATE ARESE

Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre: sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese;

-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord, percorrere poi la SS233 e la SP300; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo Fiera, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e proseguire sulla SP10 e sulla SP300.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.