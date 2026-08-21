A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A50-FIERA MILANO VERSO MILANO

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho Pero-Monza, percorrere poi il Raccordo Fiera Milano verso Monza e immettersi sulla A4 attraverso il nodo di Pero.

In ulteriore alternativa, proseguire verso la direttrice A52 Tangenziale nord/Monza e immettersi in A8 verso Milano.