A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTERNE TRATTI BUSTO ARSIZIO-CASTRONNO E ALLACCIAMENTO D08-CASTRONNO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO CON LA A8, VERSO VARESE

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, manutenzione dei cavalcavia e manutenzione delle essenze arboree, saranno effettuati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Varese, dopo l’uscita obbligatori a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura del tratto, verso Genova/Gravellona, dopo l’uscita obbligatori a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, Via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26, la SP49 ed entrare in D08 alla stazione di Besnate;

per la chiusura degli svincoli, verso Milano: Gallarate;

per la chiusura degli svincoli, verso Varese: Castronno.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 e Castronno, verso Varese.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

uscire anticipatamente alla stazione di Gallarate, percorrere la SS 341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

uscire sulla D08 alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura degli svincoli, verso Milano: Gallarate;

per la chiusura degli svincoli, verso Varese: Castronno.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 e Castronno, in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Varese, uscire anticipatamente alla stazione di Gallarate, percorrere la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

in ulteriore alternativa, uscire sulla D08 alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere Via Monte Rosa, Via Lario, Via S. Carlo, Via Cavour, Via Pasubio, via Santa Croce, Via Castiglioni, Via Maggiolino, Via Delle Industrie, Viale Europa, Via Molinello, la SS341 e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate;

per la chiusura degli svincoli, verso Milano: Gallarate;

per la chiusura degli svincoli, verso Varese: Castronno.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 2 ALLE 5:00 DI SABATO 3 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 e Castronno, verso Varese.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

uscire anticipatamente alla stazione di Gallarate, percorrere la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

uscire sulla D08 alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS341, Via Molinello, Viale Europa, Via Delle Industrie, Via Caronno Varesino, Via Maggiolino, Via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, Via Cavour, Via S. Carlo, Via Lario, Via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura degli svincoli, verso Milano: Gallarate;

per la chiusura degli svincoli, verso Varese: Castronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.