A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA PER DUE ORE ENTRATA LAINATE ARESE

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 alle 24:00 di martedì 23 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.