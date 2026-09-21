A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA LAINATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA LAINATE
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiusa Lainate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.