A8 MILANO-VARESE: CHIUSRA NOTTURNA IMMISSIONE SUL RACCORDO DI BARANZATE E SULLA A52 TANGENZIALE NORD

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i Rami di immissione sul Raccordo di Baranzate (R52) e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho e Monza.

In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e, in Piazza Laghi, seguire le indicazioni per Varese e dal nodo di Fiera procedere in direzione Rho o Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.