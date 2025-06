A8 MILANO-VARESE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SOLBIATE ALBIZZATE-VARESES. C5 STRADA VARESE-GAZZADA E A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 11 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e Varese, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Albizzate, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano, mentre lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata verso Varese.

L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Albizzate, percorrere la SP341 verso Castronno/Gazzada e seguire le indicazioni per Varese;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Albizzate e di Castronno, verso Varese, percorrere la SP341 verso Castronno/Gazzada e seguire le indicazioni per Varese;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Albizzate verso Milano: Cavaria.

Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5):

sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varee, verso Varese.

In alternativa, uscire allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone e percorrere la SS341 verso Gazzada/Varese.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SP1 verso Buguggiate, SP17 e SS341 in direzione Varese.