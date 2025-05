A8 MILANO-VARESE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO GALLARATE-LEGNANO VERSO MILANO. A36 PEDEMONTANA LOMBARDA: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A8

Roma, 22 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A36 Pedemontana Lombarda, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 22, alle 5:00 di venerdì 23 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano.

Di conseguenza, gli svincoli di Gallarate e di Castellanza saranno chiusi in entrata verso Milano; si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano ed entrare in A8 allo svincolo di Legnano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

per la chiusura dell’entrata di Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano: Legnano;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese, chi proviene da Malpensa lungo la SS336 ed è diretto verso la A8, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/dogana/area di Servizio e, dopo la rotatoria, immettersi sulla SS33 del Sempione fino a raggiungere Gallarate, da dove si potrà entrare in direzione di Varese.

Sulla A36 Pedemontana Lombarda, sarà chiuso, per chi proviene da Lentate sul Seveso, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Gallarate, immettersi sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano ed entrare in A8 a Legnano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.