A8 MILANO-VARESE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 10, alle 5:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Cavaria.
Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Cavaria;
per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Cavaria.
Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Cavaria.