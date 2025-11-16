A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CAVARIA

Roma 16 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e in uscita per chi proviene dalla D08: Besnate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico.