A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di à di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Milano: Legnano;

in uscita per chi proviene da Milano: Legnano o Busto Arsizio.