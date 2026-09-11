A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A4 TORINO-TRIESTE. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno disposti i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 15 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente a Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale Nord di Milano verso Monza e immettersi sulla A4 alla stazione di Monza; in ulteriore alternativa, una volta che il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente verso Milano Centro, uscire allo svincolo di Viale Certosa rientrare dallo stesso in direzione Varese e interconnettersi con la A4 verso Brescia.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-saranno chiusi gli svincoli di Uboldo, in uscita, provenendo da Como e in entrata verso Lainate e di Origgio in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia:

verso Varese: Castellanza, sulla A8;

verso Milano: Saronno, sulla A9.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.