A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VARESE-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA E A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A8
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
Di conseguenza, lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata verso Milano.
Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno percorrere la SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, la SP26, la SS341 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
per la chiusura dell’entrata di Castronno, verso Milano: Solbiate Arno Albizzate.
Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5):
-arà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno percorrere la SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dovranno percorrere la SS341, verso Gazzada-Castronno-Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, la SP26, la SS341 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene dal valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno percorrere la SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, la SP26, la SS 341 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.