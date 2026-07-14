A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VARESE-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VARESE-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arbore, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
L’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, SP26, SS 341 verso Varese ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, SP26, SS 341 verso Varese ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
–sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno percorrere la SS341 verso Gazzada/Castronno/Albizzate, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi nel Comune di Albizzate, SP26, SS341 verso Varese ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.