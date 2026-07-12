A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA L’ALLACCIAMENTO D08 GALLARATE-GATTICO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA L’ALLACCIAMENTO D08 GALLARATE-GATTICO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO VARESE
Roma, 12 luglio 2026 -Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, proseguire sulla SS341 verso Cavaria/Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 ed entrare in A8 alla stazione di Solbiate Arno Albizzate;
per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.
Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
-sarà chiusa la stazione di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia entrare alle seguenti stazioni:
per Varese: Solbiate Arno Albizzate sulla A8;
per A26/Genova: Besnate sulla D08;
per Milano: Gallarate sulla A8.