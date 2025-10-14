A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE VERSO VARESE

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese.

Si precisa che l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiusa in entrambe le direzioni, Varese e Milano, mentre l’entrata di Castronno sarà chiusa nella sola direzione Varese.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo che dalla SC5 Strada Varese-Gazzada, con provenienza Buguggiate, immette sulla A8, verso Varese e chiuso anche il Ramo che dalla A60 Tangenziale di Varese, con provenienza Valico del Gaggiolo, immette sulla A8, verso Varese.

L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, potranno raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria, mentre i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 in direzione Castronno/Gazzada e raggiungere Varese;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese, percorrere la SP341 verso Gazzada e raggiungere Varese;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Cavaria, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso D08/A26: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.