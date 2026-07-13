A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Castronno/Gazzada e continuare sulla viabilità ordinaria per raggiungere Varese;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate percorrere la SS341 verso Cavaria, la SP 26, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, la SS341 in direzione Castronno/Gazzada e continuare sulla viabilità ordinaria per raggiungere Varese.
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso SP57 Gazzada/Morazzone e seguire indicazioni per Varese città lungo la viabilità ordinaria.
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
–sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa, percorrere la SS341 e raggiungere Varese tramite la viabilità ordinaria.