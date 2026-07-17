A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E L’ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E L’ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.
Si precisa che saranno chiuse le entrate in entrambe le direzioni degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svicolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 verso Milano a Gallarate;
per la chiusura del tratto verso la D08/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: dopo l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Gallarate, la SS33 del Sempione verso Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Sesto Calende Vergiate;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria verso Milano: Gallarate;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria verso Varese: Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla D08, del tratto Besnate-Sesto Calende Vergiate, verso la A26.