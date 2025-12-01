A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CAVARIA VERSO MILANO

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, verso Milano. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Cavaria;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341, la SP26 e la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Milano: Cavaria;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno.