A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO VERSO VARESE
Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.
Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Varese: Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.