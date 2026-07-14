A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO VERSO VARESE
Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, potranno percorrere la SS341 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, dovranno percorrere la SS341 verso Cavaria, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile verso Albizzate, la SS341 in direzione Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno.