A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO

Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi da Varese è diretto verso Milano, sulla stessa A8, o in direzione della Diramazione Gallarate-Gattico.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria-Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate;

per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In alternativa alla chiusura delle entrate degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, si consiglia:

verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.