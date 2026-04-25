A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO MILANO
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio;
verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.