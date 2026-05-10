A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LEGNANO-ALLACCIAMENTO A9 VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LEGNANO-ALLACCIAMENTO A9 VERSO MILANO
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro-Parabiago-Nerviano-Pogliano-Rho-Milano, entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi sulla A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;
verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina-boldo-Origgio ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.