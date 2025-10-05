A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LEGNANO-ALLACCIAMENTO A36
Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Gallarate.