A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI VARESE GAZZADA-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI VARESE GAZZADA-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
L’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria dal nodo Gazzada Buguggiate, potranno proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire allo svincolo Gazzada/Morazzone, seguire le indicazioni per Gazzada, percorrere via Morazzone, la SS341, in direzione Castronno/Gallarate, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi e rientrare in A8, verso Milano, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5,5 tonnellate, dovranno percorrere la SS341 verso Castronno/Gallarate, via Via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello e via Grandi ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.