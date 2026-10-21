A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GAZZADA-VARESE; SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8;A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GAZZADA-VARESE; SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8;A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sull’SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per lavori di competenza Anas, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Gazzada e Varese, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzada, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo SP57 Gazzada Morazzone, proseguire su via Morazzone e sulla SS341, verso Varese città. Sull’SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo SP57 Gazzada Morazzone, proseguire su via Morazzone e sulla SS341, verso Varese città.
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene dal valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, percorrere la SP1, la SP17 e la SS341, verso Varese città.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.