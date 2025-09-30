A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GALLARATE-CAVARIA VERSO VARESE

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Cavaria, verso Varese.

Di conseguenza sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Gravellona Toce sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese verso Varese.

In alternativa si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, proseguire lungo la SS341 in direzione di Varese e rientrare in autostrada alla stazione di Cavaria.

Chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, potrà proseguire lungo la SS33 del Sempione ed entrare alla stazione di Sesto Calende-Vergiate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-per la chiusura del ramo di immissione D08/A8 Milano-Varese: uscire alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, proseguire sulla SP26 in direzione Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate.