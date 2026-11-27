A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GALLARATE-ALLACCIAMENTO A36

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE E DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e immettersi in A8 verso Milano.

A chi è diretto verso Varese, si consiglia il seguente itinerario che evita il cantiere permanente in viabilità ordinaria, con senso unico alternato, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341:

dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa, in direzione Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08).

Si ricordano le seguenti chiusure, sulla A8 Milano-Varese, in direzione Varese, per lavori di manutenzione cavalcavia:

-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto Solbiate Arno Albizzate-Varese;

-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.