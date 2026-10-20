A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GALLARATE-ALLACCIAMENTO A36; D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341, SS336 verso Busto Arsizio ed entrare in A8 alla stazione di Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.