A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIERA MILANO-ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST. R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera, seguire le indicazioni per Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e sulla A50 Tangenziale ovest ed immettersi poi sulla A8, in direzione di Milano.

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) lungo la direttrice Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP101, sulla SP300 ed entrare in A8 a Lainate, in direzione Varese;

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese e A9/Chiasso, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare allo stesso svincolo, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP101 e sulla SP300 ed entrare in A8 a Lainate;

verso Milano/Venezia, proseguire sulla A52 Tangenziale nord, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Milano.

In ulteriore alternativa, immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero e seguire le indicazioni per Milano citta o A4 Venezia.