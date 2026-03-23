A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
per i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, nel Comune di Albizzate percorrere via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, proseguire sulla SP26 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.