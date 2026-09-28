A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
In alternativa, in considerazione del cantiere sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi ed entrare in A8 verso Milano a Solbiate Arno Albizzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.