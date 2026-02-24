A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
-per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e, nel Comune di Albizzate, proseguire su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 in direzione Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.