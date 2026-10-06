A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, percorrere la SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.