A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-CAVARIA VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-CAVARIA VERSO MILANO
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 d venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Cavaria, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano:
per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Solbiate Arno/Cavaria ed entrare in A8 verso Milano a Cavaria;
per i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Jerago con Orago, SP26, SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.