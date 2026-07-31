A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO. USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO. USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Legnano, verso Milano;
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, chi percorre la A8, da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.