A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione, in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.