A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SS33, SS336 ed entrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.
