A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio, verso Varese.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.