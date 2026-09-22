A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A9
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A9
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.
In alternativa, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, potrà percorrere la SS33 del Sempione, verso Cerro/Parabiago/Nerviano/Pogliano/Rho/Milano, il Raccordo Fiera Milano, in direzione Monza ed entrare in A8, verso Milano, attraverso il nodo Fiera Milano.
Chi è diretto verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, potrà percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Origgio ed entrare in A9, verso Chiasso, allo svincolo di Saronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.