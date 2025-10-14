A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-LEGNANO VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-LEGNANO VERSO MILANO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione verso Busto/Castellanza/Legnano/Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.