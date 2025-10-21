A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-LEGNANO VERSO MILANO ED ENTRATA SVINCOLO BUSTO ARSIZIO
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, percorrere la SS33 in direzione Busto- Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.