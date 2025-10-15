A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA VERSO MILANO
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.